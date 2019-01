Perto das estreias em 2019, Ceará e Fortaleza já esboçam time base

Com praticamente 10 dias de pré-temporada já transcorridos, Ceará e Fortaleza trabalham visando às suas estreias em 2019, com jogos pela Copa do Nordeste na semana que vem, com seus treinadores testando formações, mesclando remanescentes e caras novas.

Ambos jogam semana que vem pela 1ª rodada da 1ª Fase da Copa do Nordeste: o Leão estreia em 4 dias (na terça-feira dia 15) contra o Náutico nos Aflitos, 21h30 (horário cearense), enquanto o Ceará joga dois dias depois, na quinta-feira (17), contra o atual campeão Sampaio Corrêa no Castelão, às 19 horas.

Assim, já bem próximos da estreia e com uma pré-temporada curta - cerca de 14 dias - os treinadores têm trabalhado diferentes formações, procurando a melhor escalação, já que contam com um elenco praticamente fechado.

O Ceará já conta com um grupo grande, com 29 jogadores, com 10 reforços e 19 remanescentes.

Com o goleiro Everson ainda fora do time titular por estar envolvido em uma negociação com o Santos - ele se ausentou de dois treinos, por isso treina à parte - Lisca está testando dois times. Com a indefinição, o clube já admite buscar outro goleiro.

O titular tem sido: Fernando Henrique; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo, Felipe Jonatan; Edinho, Juninho, Fernando Sobral, Ricardinho; Vitor Feijão e Ricardo Bueno.

O reserva: Diogo Silva; Cristovam, Eduardo Brock, Charles, João Lucas; William Oliveira, Pedro Ken (Fabinho), Willie; Felipe (Chico); João Paulo e Mateus Matias.

Planejamento

Pelos grupos formados, nota-se que Lisca está priorizando a base que disputou a Série A, com apenas três caras novas: o meia Fernando Sobral, e os atacantes Vitor Feijão e Ricardo Bueno, este remanescente de 2018, mas que pouco jogou na Série A. Lembrando que o zagueiro Tiago Alves e o meia-atacante Juninho Quixadá não estão participando dos treinos coletivos por estarem tratando de lesões.

O preparador físico do Ceará Marcelo Rohling, explicou como está sendo condicionar o elenco do clube com uma pré-temporada tão curta.

"O tempo é curto e insuficiente. Eu considero um bom período para pré-temporada completa com pelo menos 6 semanas. Não será nem perto disso, mas precisamos nos adaptar, fazendo trabalhos específicos, já no segundo dia trabalhando com bola e isso acelera o condicionamento. Com base na avaliações dos jogadores, nós começamos a formar grupos e ver quem necessita mais de força, de atletas que têm um lastro maior", declarou ele.

Fortaleza

No Tricolor de Aço, o grupo treina ainda com uma certa redução no elenco: apenas 23 jogadores estão à disposição do técnico Rogério Ceni, com carências em algumas posições, como zagueiros - só tem dois, Roger Carvalho e Patrick e meias - Madson e Marlon são as alternativas.

Vários jogadores que foram contratados, ainda estão entrando no ritmo dos treinos normais. O treinador Rogério Ceni ainda não tem a totalidade do elenco nas mesmas condições físicas e assim sendo, ele vem aproveitando os que estão num estágio físico mais avançado. Além disso, tem revelado que pode fazer mudanças. Na lateral-esquerda, por exemplo, observou-se que Carlinhos, contratado recentemente, tem levado vantagem contra Bruno Melo, herói dos dois acessos seguidos do clube. O mais recente time titular treinou assim: Marcelo Böeck; Tinga, Roger Carvalho, Patrick e Carlinhos; Paulo Roberto, Felipe e Marlon; Romarinho, Edinho e Júnior Santos.

Lateral Carlinhos tem sido mais utilizado no time titular do que Bruno Melo, na pré-temporada FOTO:HELENE SANTOS

O fisiologista Edson Palomares explicou um pouco desse momento da pré-temporada: "É hora de testar as máquinas e ver como cada jogador está antes de iniciarem os jogos oficiais do ano".

Já o preparador físico, Danilo Augusto, fez uma constatação: "Recebemos os jogadores em um bom nível físico e os que já estavam conosco no ano passado, voltaram numa condição melhor, por já estarem habituados com o trabalho e por terem seguido recomendações que fizemos nas férias".