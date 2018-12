Pedro Ken está liberado para jogar pelo Ceará

O meia Pedro Ken foi julgado nesta quarta-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva Anti-Doping e teve o pedido da procuradoria do TJD-AD e da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) por um aumento de pena negado. Como já cumpriu a suspensão preventiva, ele está apto a jogar pelo Ceará sem nenhuma restrição na próxima temporada.

O atleta do Vozão pego no exame antidoping pelo uso da substância Anastrozole no começo do ano. Inconformado com a decisão, o departamento jurídico do Ceará mostrou sua força e provou que o atleta não teve culpa no caso. Um dos fatores para mostrar a inocência foi a apresentação de documentos obtidos junto à farmácia de manipulação. No dia que o atleta tomou o seu suplemento, o estabelecimento também manipulou a substância proibida.

Vale lembrar que, por conta de todo o imbróglio nos tribunais, o jogador ficou do dia 4 de fevereiro até o 26 de agosto sem poder atuar. A sua volta aconteceu em jogo do Brasileirão, diante do São Paulo, no Morumbi.

Assim que pôde voltar a jogar sem maiores problemas, o meio-campista atuou em 10 partidas, oito delas como titular.