Paracuru recebe etapa do Circuito Mundial de Sandboard

A cidade de Paracuru vai sediar uma etapa do Mundial de Sandboard neste domingo (9). Reunindo atletas de forte concorrência, a competição pode ser decisiva para a conquista do título desta temporada. O motivo é que o cearense Willame Oliveira precisa de um bom resultado no litoral cearense para ir à última etapa, no Chile, com chances reais de trazer a taça de campeão para o Estado do Ceará.

"Como os atletas não conseguem ir em todas as etapas, quem ganhar mais etapas vai se dar bem no final. Porque o cara que compete nos Estados Unidos não vem para cá. Eu, por exemplo, não fui para os Estados Unidos", ressaltou Willame Oliveira, que tem chances reais de ser campeão mundial.

O evento tem chancela da DRI (Dune Riders International) e tem disputas hoje e amanhã, no Pico do Surf, na Praia das Almas, em Paracuru. As provas são sempre no período da tarde.

Quem também está na disputa é o vice-campeão brasileiro, Clenilson Silva, que descobriu o esporte nas dunas da Praia de Sabiaguaba, em Fortaleza. Para ele, que até já desceu na neve, é participar de uma etapa do Mundial e, quem sabe, levar o título para casa.

"É a realização de um sonho. Seria um título importante e eu estaria com os meus desejos realizados no esporte", disse ele, que está na expectativa da realização do Circuito Cearense, em 2019, que deve ter cinco etapas.