Otimista, meia Enercino projeta boa temporada pelo Ferroviário

Destaque do Atlético/CE durante o Campeonato Cearense de 2016, o meia Enercino é um dos principais reforços do Ferroviário para a temporada de 2019, onde o clube da Barra irá disputar o estadual, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

Vice-campeão estadual com a Águia da Precabura há dois anos, o jogador de 32 anos chega ao Ferrão após ter sido campeão da segunda divisão do Paraibano pelo Esporte e ter marcado cinco gols em cinco jogos disputados.

De volta ao futebol cearense, Enercino tem como missão ser importante na temporada da equipe coral em 2019. "Fui muito feliz aqui em 2016 e espero que eu possa ser feliz aqui no Ferroviário também", disse o meia.

Com estreia no Cearense contra o Atlético, seu ex-clube, Enercino sabe das dificuldades da competição. "O campeonato é muito bom, muito disputado".

Com o ano de 2018 acima das expectativas, o Tubarão se sagrou campeão da Série D, sendo o primeiro clube da capital a conquistar um título nacional. "O clube está numa crescente muito boa e espero que eu possa, junto com os demais, ajudar o Ferroviário a crescer cada vez mais, fazer um grande campeonato e uma grande Série C".

No clube desde o início deste mês de dezembro, o meia, que é conhecido por seu carisma, já está bastante entrosado com os demais companheiros do elenco. "No primeiro dia eu já me entrosei", comentou. "Aqui tem uns caras muito humildes, que querem vencer na vida. A gente já está entrosado fora de campo, falta agora dentro porque o Campeonato Cearense é muito difícil".

O meia recém-chegado ao time coral aproveitou para fazer uma promessa. "Todo mundo já conhece minha marca. Se tiver gol do Enercino vai ter dança", brincou. "Espero dar muitas alegrias ao torcedor do Ferrão". O Ferroviário estreia no estadual no dia 5 de janeiro, diante do Atlético Cearense, ex-Uniclinic, às 16h, no Estádio Presidente Vargas.