Osvaldo sinaliza desejo de voltar ao País e levanta interesse de Ceará e Fortaleza

Uma notícia que mexe com a torcida do Fortaleza - e não somente com ela - é a do possível retorno ao futebol brasileiro do atacante Osvaldo, de 31 anos, que atua pelo Buriram United, da Tailândia.

O jogador, através das redes sociais, manifestou interesse em retornar ao futebol brasileiro, tendo em vista que a esposa se encontra grávida e ele teria interesse em regressar para que o filho nascesse no Brasil. A partir dessa postagem do jogador, surgiram notícias de que o Fortaleza tinha interesse imediato em contar novamente com Osvaldo.

Mas os leoninos não estão sós nesse projeto de contratar o atacante de 31 anos. Segundo informações, o Goiás entrou na disputa, inclusive já negociando com representantes de Osvaldo.

Outro interessado seria o Ceará, clube pelo qual Osvaldo já passou em 2011. Entretanto, a procura pelo atleta tem ocorrido nos bastidores, o que dificulta a confirmação ou não do interesse.

Fortaleza

No caso do Fortaleza, os dirigentes não quiseram se alongar muito no tema, o que se pode deduzir da palavra do presidente Marcelo Paz: "Eu prefiro manter sigilo sobre qualquer negociação em andamento". O diretor de futebol tricolor, Daniel de Paula Pessoa, disse: "Isso é especulação de rede social".

Um outro diretor disse que o atleta tem contrato com o Buriram United até dezembro e como se trata de um jogador de valor elevado, não se poderia comentar nada agora.

Osvaldo também já atuou pelo Ceará em 2011

Ceará

Com relação ao Vovô, seus dirigentes apenas disseram que o clube procura um atacante que atue pelos lados do campo, mas sem citar Osvaldo.

Uma pessoa próxima ao jogador confidenciou que ele realmente deseja retornar ao seu País. Mas evitou comentar sobre propostas, fazendo referência apenas à necessidade do jogador de cuidar melhor da gravidez da esposa.

O empresário do jogador, Adauto Nazário, em conversa com a Rádio Verdes Mares, disse não haver nenhuma proposta até o momento e que apenas procederia a situação de gravidez da esposa.

Exterior

Não é a primeira vez que Osvaldo atua no futebol do exterior. O atacante havia jogado nos Emirados Árabes (Al-Ahli), em Portugal (Braga) e na Arábia Saudita (Al-Ahli), o que melhorou o seu currículo.

A chegada do atacante iria ao encontro das reclamações do técnico Rogério Ceni, que se queixou sobre o elenco reduzido, após a derrota por 1 a 0 diante do Botafogo/PB, pela Copa do Nordeste.