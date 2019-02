Osvaldo pode jogar contra o Bahia

Após a torcida colaborar decisivamente para a sua volta, o atacante Osvaldo, de 31 anos, já está treinando no Fortaleza e pronto para reforçar o time neste domingo (24), se o técnico Rogério Ceni quiser, contra o Bahia, pela Copa do Nordeste. Em forma mesmo, ele só ficará em 10 dias, mas se for para colaborar alguns minutos, ele já se coloca à disposição.

O atacante completou a primeira semana de trabalho no Fortaleza e, na tarde de ontem, foi à sala de imprensa para falar sobre esse seu retorno tão aguardado pela torcida. Afinal, em cerca de 24 horas, os torcedores esgotaram todas as quatro mil camisas alusivas ao seu regresso, vendidas pelo clube. E foi necessário uma carga extra de uniformes, mostrando o carinho que os torcedores têm por ele.

Nessa sua quarta passagem, Osvaldo assinou contrato de dois anos com o Leão do Pici.

"Espero que eu possa ser feliz novamente, assim como fui das outras vezes. Primeiramente, quero agradecer a todos que fazem o Fortaleza, diretoria, comissão técnica. Essa decisão eu tomei porque, lá atrás, o clube abriu as portas para eu jogar durante três meses. Outros clubes não queriam um contrato apenas por pouco tempo assim", disse.

Na entrevista, falou-se da Série A do Brasileiro e Osvaldo lembrou que já atuou no Leão pelo Brasileirão. "Foi em 2006 pelo Cruzeiro. Eu estava começando ainda e entrei no segundo tempo. É uma competição dificílima e vamos precisar não só do apoio do torcedor, mas de todos. Enfrentaremos potências financeiras que desejam coisas grandes como nós também", disse o jogador, que mira a Copa do Nordeste.