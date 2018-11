Os Cálculos para a permanência na "A"

Tenho lido variadas matérias a respeito da média de pontos para um time continuar na Série A nacional em 2019, tudo isso em razão da situação do Ceará que faz e refaz os números dele e dos principais concorrentes. Como não sou especialista no assunto, resolvi apenas matar a minha curiosidade ao ver como nos últimos cinco anos a definição aconteceu. Em 2013, o Flamengo escapou da degola (16º) com 45 pontos; a Portuguesa (17º) foi rebaixada com 44 pontos. Em 2014, o Palmeiras (16º) escapou com 40 pontos; o Vitória (17º) foi rebaixado com 38 pontos. Em 2015, o Figueirense (16º) escapou com 43 pontos; o Avaí (17º) foi rebaixado com 42 pontos. Em 2016, o Vitória (16º) escapou com 45 pontos; o Internacional (17º) foi rebaixado com 43 pontos. Em 2017, o Vitória (16º) permaneceu na A com 43; o Coritiba foi rebaixado também com 43 pontos. Nesse ano um detalhe curioso: Vitória e Coritiba tiveram o mesmo número de pontos (43) e o mesmo número de vitórias (11). O desempate foi no saldo de gols. O Vitória teve saldo negativo (-8); o Coritiba teve saldo negativo (-9). Pelos números atuais, há necessidade de vitória do Ceará hoje diante do Paraná.

Segundo critério

O número de vitórias é o segundo critério de classificação. Nesse item, a diferença entre os concorrentes é mínima. O Ceará tem nove vitórias, mesmo número do Vasco, América-MG, Chapecoense e Vitória. Já no saldo de gols o Ceará é o melhor. Vozão tem saldo negativo (-7). O Vasco (-8), Sport (-22), América (-13), Chapecoense (-18) e Vitória (-23).

Primeiro

Não acredito que a definição de vagas na parte baixa da atual Série A aconteça pelo segundo ou pelo terceiro critérios. Deve mesmo acontecer pelo número de pontos. E o Ceará vem trabalhando exatamente em cima da média. Entretanto, não se descarta de todo a possibilidade até mesmo de definição pelo terceiro critério, onde o Ceará no momento é o melhor.

Conclusão

Ao Ceará cabe hoje buscar a vitória. Com 42 pontos passaria a ter margem de manobras, embora mínima, para evitar a ultrapassagem dos concorrentes. Um tropeço hoje diante do Paraná criará uma série de embaraços ao time de Porangabuçu. Terá abalada a autoconfiança para os jogos restantes, deixando a equipe bastante vulnerável.

PÍLULAS

A torcida do Fortaleza aguarda com ansiedade a definição de Ceni sobre sua permanência no Pici. Suspense. Se Ceni continuar, será ótimo para o Leão, pois mantida estará a filosofia adotada por ele na Série B. Se Ceni sair, será um recomeço. Aí será preciso um processo de adaptação ao pensar do novo técnico. Melhor será a permanência de Ceni.

O ceará terá de pensar sério na contratação de um atacante para o lugar de Arthur em 2019. Quando o Arthur joga, o ataque do Ceará torna-se mais insinuante, perigoso. Ele tem força física e chute forte. É voluntarioso. Luta. Participa. Sem ele, há no ataque alvinegro uma lacuna visível. Não vejo quem no momento poderá ser seu sucessor.