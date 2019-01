Zagueiro Patrick é apresentado no Leão e lembra convite de Ceni

Apresentado no Fortaleza, o zagueiro Patrick contou que a ligação de Rogério Ceni para atuar pelo clube o surpreendeu. Patrick tem 24 anos e chega por empréstimo. O atleta atuou em 2018 pelo Oeste, na Série B do Brasileiro. O zagueiro tem passagens também por Mirassol, Boa Esporte e Kashiwa Reysol, do Japão.

- Foi uma ligação de repente. Esperava que ia arrumar clube muito bom porque fiz grande campanha na Série B (do Brasileiro). Não esperava que seria o maior do Nordeste. Recebi ligação do Ceni. Não consegui dormir no dia seguinte. O cara é o mito. Sempre fui fã dele - afirma.

Nesta sexta, todos os jogadores do Fortaleza se apresentaram. Os goleiros Marcelo Boeck, Felipe Alves, Max Walef e Matheus Jesus; os laterais Tinga, Diego Ferreira, Bruno Melo e Carlinhos; os zagueiros: Roger Carvalho e Patrick; os volantes Felipe, Derley, André, Paulo Roberto e Sérgio; os meias Marlon, Edinho, Madson; os atacantes Éderson, Romarinho, Júnior Santos, Bruno Mota e Pedro Júnior. Patrick comentou sobre a expectativa para a temporada.

- Os torcedores podem ficar tranquilos. Darei meu máximo com essa camisa.