Zagueiro Erandir não continua no Ferroviário para a temporada 2019

O zagueiro Erandir não permanece no Ferroviário para a temporada de 2019. A informação foi divulgada pelo clube, na última quinta-feira (1). O atleta estava no time da Barra do Ceará desde 2015.

Com a camisa do Peixe, o defensor disputou 37 partidas conquistando a Taça Fares Lopes 2015 e 2018 e sendo importante no título de campeão da Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado, além de ter sido um dos destaques da equipe coral no vice-campeonato Estadual de 2017.

Erandir tinha contrato até o fim do Cearense, mas acertou sua rescisão contratual com o Tubarão da Barra.

Veja mais detalhes no site do Ferroviário.