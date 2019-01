Zagueiro do Palmeiras é o novo alvo do Fortaleza

Atleta revelado pelo Palmeiras, o zagueiro Pedrão, de 21 anos, é o novo alvo do Fortaleza. Com pouco espaço no elenco do clube paulista, o atleta é desejo do técnico Rogério Ceni que entrou em contrato com treinador Felipão para poder contar com o jogador em seu plantel por empréstimo nesta temporada.

"O Rogério Ceni falou comigo sobre o Pedrão", comentou o técnico pentacampeão mundial. "Gostaríamos que ele saísse para ter oportunidades de jogar".

No atual elenco do Tricolor do Pici, Roger Carvalho, remanescente do ano passado, e Patrick, recém-chegado, são os únicos zagueiros à disposição de Rogério que busca reforçar sua equipe para a temporada.

O Leão fará sua estreia na temporada de 2019 na outra terça-feira (15) contra o Náutico, pela Copa do Nordeste. O confronto está marcado para às 20h30, no estádio Aflitos, em Recife/PE.

Defesa é prioridade

Diretor de futebol do Tricolor, Daniel de Paula Pessoa disse que forçar o setor defensivo é prioridade para o clube.

"Não é só preocupação do torcedor, como também da gente (reforçar a defesa)", disse o dirigente. "Precisamos minimizar o erros. Estamos buscando nomes no mercado para que não tenhamos problemas de reposição durante o campeonato", finalizou.