Wescley: Ceará quebra recorde de maior compra da história do futebol cearense pela 2ª vez em 2019

A quarta passagem de Wescley pelo Ceará traz uma situação bem importante em termos históricos para o futebol local. O Diário do Nordeste confirmou que o clube investiu U$ 1,2 milhão de dólares pelo atleta. Na conversão em reais, chegou-se à quantia de R$ 4,48 milhões. De longe, a maior aquisição da história do futebol cearense.

Em termos de Nordeste, a transação alvinegra com o Vissel Kobe atingiu o posto de 6ª maior da história do futebol nordestino.

Confira a lista de maiores compras do futebol nordestino (valores divulgados):

1º Rogério (atacante) - Sport - R$ 6 milhoes

2º Rithely (volante - Sport - R$ 5,2 milhões

3º André (atacante) - Sport - R$ 5,2 milhões

4º Petckovic (meia) - Vitória - R$ 5 milhões

5º Fernandão (atacante) - Bahia - R$ 4,5 milhões

6º Wescley (meia) - Ceará - R$ 4,48 milhões

...

22º - Richard (goleiro) - Ceará - R$ 1 milhão. Até então a maior do futebol cearense.

Wescley chega na segunda-feira à capital cearense para assinar contrato de 3 anos. Todos os direitos do atleta são, agora, do Alvinegro de Porangabuçu. O único vínculo de Weslcley é com o Ceará. A engenharia para o pagamento dos R$ 4,4 milhões ao Vissel Kobe não foi revelada, no entanto, dificilmente o Vovô pagará o valor à vista.

Dos 113 jogos em que Wescley atuou com a camisa do Ceará, o Vovô saiu vitorioso em 52 partidas, empatou 33 e saiu derrotado em outros 28 confrontos. O aproveitamento total é de 55,75%, contabilizando todas as temporadas do atleta no Alvinegro (2015, 2016 e 2018). Os dados foram coletados no site O Gol.