Walker, Aldo, Do Bronx e Marlon Moraes ganham prêmios de 'Performance da noite'

Quatro brasileiros que tiveram atuações de gala no UFC Fortaleza, realizado nesse sábado (2), no CFO, convenceram a organização e faturaram o prêmio de "Performance da Noite". São eles José Aldo, Johnny Walker, Marlon Moraes e Charles do Bronx. Cada um deles leva pra casa a quantia extra de 50 mil dólares, cerca de R$ 183 mil.

Um dos que mais impressionou foi o meio-pesado Johnny Walker ao nocautear Justin Ledet com apenas 15 segundos de luta. O ex-campeão José Aldo também levantou a galera ao vencer Renato Moicano por nocaute técnico. Já Charles do Bronx e Marlon Moraes venceram suas lutas contra David Teymur e Raphael Assunção, respectivamente, por finalização.