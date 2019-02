'Voltando para casa', diz Marcinho em retorno ao Fortaleza

Um dos principais destaques do Fortaleza na Série B do Brasileirão 2018, atacante Marcinho está de volta ao Tricolor do Pici. O jogador, que pertence ao Internacional/RS, estendeu seu contrato por empréstimo até o fim de 2019.

"Voltando para casa", comemorou o atleta em postagem feita em sua rede social.

Em 25 jogos com a camisa do Leão, o atacante marcou três gols importantes que ajudaram no título da Segundona nacional e no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Marcinho chega na capital cearense nesta sexta-feira (8) para assinar com o Leão até o fim desta temporada.