"Voltamos para casa com a cabeça erguida", destaca Juninho após empate com Fluminense

O empate sem gols diante do Fluminense, nessa segunda-feira (19), não foi o resultado mais desejado pelo Ceará. O time de Lisca até finalizou mais que os cariocas, no entanto, pecou nos arremates finais. Apesar de amargar quatro partidas sem vitória, o ponto conquistado no Maracanã fez o Alvinegro subir duas posições na tabela - agora 14ª colocado -, e o volante Juninho ressaltou o espírito da equipe.

"Sabemos a dificuldade de jogar aqui, mas temos de respeitar a equipe do Fluminense em qualquer circunstância. Procuramos respeitar o time jogando futebol. Buscamos também vencer a partida até para facilitar a nossa vida na competição. Infelizmente, a bola não quis entrar. Voltamos para casa com a cabeça erguida, porque fizemos um grande jogo", afirmou.

O jogador foi uma das surpresas no plantel alvinegro, que entrou em campo também com Felipe Azevedo e Ricardo Bueno no setor de ataque, poupando os titulares Arthur, Ricardinho e Edinho. Com 39 pontos, o Vovô está a dois do Z-4, encabeçado pelo América/MG. Restando três jogos para o término do certame, o Alvinegro se prepara para enfrentar o já rebaixado Paraná nesta quinta-feira (22), na Arena Castelão. Juninho espera casa cheia para empurrar o Ceará e colocar pressão nos visitantes.

"Tenho certeza que o torcedor vai encher o Castelão. Vamos buscar esse triunfo e ficar mais próximos do nosso objetivo na competição", finalizou.

Público

Com ingressos promocionais vendidos a partir de R$ 10, a diretoria alvinegra anunciou a venda antecipada de 9.845 entradas para a partida diante do Paraná. Com a 6ª maior média de públicos no Brasileirão, o Vovô apresenta o 8ª melhor aproveitamento no returno da Série A e busca alcançar os 44 pontos para fugir de vez do rebaixamento.

O torcedor que deseja ir para a partida pode realizar a compra de ingressos de forma online, através do link http://cearasc.com/ingresso. Se preferir a bilheteria, os pontos de venda são:

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE.

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro.