Vôlei de praia: Carol e Maria Elisa são campeãs em Fortaleza, pela segunda vez consecutiva

A etapa de Fortaleza, do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia, encerrou neste domingo (24), após as disputas por medalha do naipe feminino. A cearense Taiana, que faz dupla com Talita (MS), ficou com o bronze. Ágatha/Duda (PR/SE) ficaram com a prata, após perder a final, contra a Carol/Maria Elisa, campeãs pela segunda vez consecutiva da etapa na Capital cearense.

Os jogos aconteceram na manhã deste domingo, e a chuva em Fortaleza não impediu a torcida de comparecer e fazer um espetáculo à parte, nas arquibancadas. Com o apoio da família, Taiana e Talita conseguiram derrotar Bárbara Seixas/Fernanda e completar o pódio.

Carol e Maria Elisa, campeãs da etapa de Fortaleza, do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia, pela segunda vez Foto: Natinho Rodrigues

O jogo

Apesar do histórico de vitórias em Fortaleza, Carol e Maria Elisa tiveram de dividir os gritos da arquibancada, que não escondia o carinho pela nordestina Duda, de apenas 20 anos, e a parceria Ágatha, medalha de prata na Rio 2016. Porém, com boa atuação de Maria Elisa, especialmente na defesa, a dupla conseguiu colocar a vantagem necessária, depois de aproveitar os contra-ataques, e fechou a primeira parcial em 21x17.

Na segunda parcial, o talento e lances individuais de Duda não foram suficiente para frear a dupla adversária, que soube impor o ritmo do jogo desde o começo da partida. A atuação individual de Maria Elisa no saque, defesa e contra-ataque continuou a dar vantagem no placar que a dupla precisava. Ágatha também errou ataques em momentos importantes, e o bloqueio de Carol deu à dupla o match point. O apito final veio após um ataque de Carol, apontando 21x17 no placar, e consagrando novamente a dupla campeã em solo cearense.

Maria Elisa faz aniversário na próxima segunda-feira (25), e o título foi o presente de aniversário adiantado que ela desejava. “Eu vou fazer 35 anos, e jogando contra meninas da nova geração, que estão em uma curva de crescimento absurda, como é o caso da Duda. O meu objetivo é tentar freá-las, o que é difícil. Estou trabalhando muito duro e estou me sentindo bem fisicamente”, comenta Maria Elisa.

“Minha parceira me ajuda muito. Nosso trabalho está dando resultado. Eu queria agradecer ao apoio que temos recebido de vários lados. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), o Comitê Olímpico do Brasil (COB), os patrocinadores”, agradeceu a campeã.

Terceiro lugar

Ao contrário do naipe masculino, os cearenses puderam presenciar uma atleta da casa subir ao pódio. Após cair nas semifinais para Carol/Maria Elisa, Talita e Taiana reverteram o placar, após perder o primeiro set (19x21), e derrotaram Bárbara Seixas/Fernanda por 2 sets a 1, com parciais de 21x17 e 15x12.

“Muito especial ganhar uma medalha em casa, é a oportunidade que minha família e meus amigos têm de me acompanhar de perto. A torcida passa a conhecer mais da minha carreira, como eu jogo. E jogar com a Talita é uma evolução a cada etapa, ela ainda está nesse período de transição, foi mãe recentemente e temos esse entendimento e paciência. A gente quer sempre mais, mas tendo consciência do tempo natural das coisas. É um bronze com gosto de ouro, por coroar esse trabalho de lapidar a dupla”, finalizou Taiana.