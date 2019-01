'Vivi intensamente com essa camisa', diz Everson em despedida do Ceará

No Ceará desde a Série B do Campeonato Brasileiro de 2015, o goleiro Everson assinou com o Santos, na última quinta-feira (24), e não joga mais pelo clube cearense. O jogador usou sua conta oficial no Instagram para se despedir do clube e da torcida Alvinegra. "Vivi intensamente com essa camisa", disse o ídolo em sua despedida.

Há quatro temporadas seguidas no Alvinegro de Porangabuçu, o goleiro disputou sendo 196 jogos como titular e sofreu 168 gols. Everson coleciona dois títulos estaduais 2017 e 2018.

Assim como neste ano na briga pela permanência na elite do futebol brasileiro, o atleta também foi de imensa importância nos anos de 2015 - na luta contra o rebaixamento para à Série C - e no acesso para à Série A em 2017.

Ao todo, o ex-camisa 01 do Vovô soma 93 vitórias, 54 empates e 49 derrotas. O momento mais especial do jogador na temporada passada foi na vitória sobre o Corinthians, na Arena Castelão, na Série A do Brasileirão. De falta, Everson marcou seu primeiro e único gol pelo Ceará.

"Quero aproveitar pra agradecer o carinho e reconhecimento da maior torcida do Nordeste que sempre vibrou com minhas defesas e até música pra mim cantou. Agradeço em especial ao professor Lisca que me deu a oportunidade de ser titular do Ceará em 2015 e depois disso continuar por mais três temporadas e nesse ano a todo apoio carinho e respeito q teve pela minha pessoa! Também deixo meu agradecimento ao treinador de goleiros Everaldo Santana pela parceria e trabalho nesse tempo todo de clube, onde ele me trabalhou e capacitou pra eu chegar onde estou", finalizou.

Everson chega no Santos para disputar vaga de titular com Vanderlei, ídolo do clube da Baixada Santista.