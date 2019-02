Visando jogo da Copa do Brasil, Lisca diz que Ceará tem que melhorar fora de casa

O Ceará volta a jogar na próxima quarta-feira (27), desta vez pela 2ª fase Copa do Brasil, quando irá enfrentar o Foz do Iguaçu, fora de casa. Conforme o regulamento da competição, a partida tem caráter decisivo, sendo que a equipe vencedora garante a classificação (empate leva para os pênaltis).

Pensando nisso, o técnico do Alvinegro, Lisca, já estuda a melhor estratégia para garantir o Vovô na próxima fase do torneio nacional. Por se tratar de mais um jogo fora de casa, o treinador prevê uma partida difícil. "Espero uma dificuldade muito grande, como tem sido a Copa do Brasil para todos, ainda mais com esse regulamento difícil, e agora nem o empate basta, vamos jogar a segunda vez fora".

Lisca ainda fez questão de ressaltar que o Ceará busca uma melhor performance jogando fora de seus domínios, para garantir um resultado positivo no Estádio do ABC. "Fora de casa estamos buscando ser mais acertivos. Jogamos fora contra o CRB, contra o Vitória/BA, hoje foi o nosso primeiro jogo fora (contra o Barbalha) pelo Campeonato Cearense, a gente sentiu um pouco isso também. Jogar na Arena Castelão é uma coisa, jogar aqui (Estádio Domingão) é outra, o jogo fica totalmente diferente, mas projeto um jogo muito difícil, como tem sido todos".

Para o jogo contra o Foz do Iguaçu, o Ceará deve contar com retornos de atletas importantes como o atacante Roger, os laterais Samuel Xavier e João Lucas, além do zagueiro Valdo, que foram poupados no jogo desse domingo, contra o Barbalha, pelo Estadual.