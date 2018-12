Virou pacotão: Ceará anuncia cinco jogadores no mesmo dia

Pensando em 2019, o Ceará aproveitou esta terça-feira (18) para anunciar cinco jogadores. Além do zagueiro Charles, o atacante Willie e o meia Chico, também foram anunciados o atacante Vitor Feijão e o lateral-direito Cristovam.

Charles foi campeão da Copa do Nordeste em 2015 e retorna ao clube após dois anos de ter saído para atuar no futebol japonês. Atualmente o zagueiro estava no Paraná/PR, onde foi rebaixado para à Série B do Brasileiro.

"Estou retornando para o clube e espero, que esse ano, possamos conquistar títulos e alcançar grandes objetivos. Estou muito feliz em voltar para onde fui muito feliz e me sinto em casa", afirmou o defensor.

O meia Chico está retornando do continente asiático ao Brasil. Em solo brasileiro, o atleta se destacou no CRB/AL e jogou esta temporada atual pelo Pohang Steelers, da Coreia do Sul.

"O Ceará é um dos maiores times do Nordeste e tenho certeza que em todas as competições, que disputarmos, vamos nos empenhar para conquistar títulos", comentou o meia que ficou perto de assinar com o clube ainda no fim do ano passado.

Os atacantes Willie, vindo do Servette, e Vitor Feijão, ex-Criciúma, também reforçam o elenco Alvinegro para a próximo temporada, assim como Cristovam.

"Atuar pelo Ceará, um time de massa e um dos maiores do Nordeste, motiva muito", disse Vitor Feijão, jogador de 22 anos que marcou seis gols em 27 jogos pelo time catarinense.

O lateral-direito de 28 anos estava no Suwon Bluewings, da Coreia do Sul.

"Eu quero ganhar campeonatos com esse time. Em 2019, teremos várias competições e pretendo, junto ao elenco, dar o máximo", afirmou o lateral.

Além de anunciar a contratação desses atletas, que têm contrato até o final de 2019, o Vovô já havia confirmado a renovação de Ricardinho, Juninho Quixadá, Tiago Alves, Diogo Silva e Eduardo Brock.