Vinicius Junior, Romário e José Aldo lamentam tragédia no CT do Flamengo

Jogadores, personalidades do esporte e ex-atletas do Flamengo lamentaram na manhã desta sexta-feira o incêndio que causou dez mortes no Centro de Treinamento George Helal, mais conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. "Que notícia triste! Oremos por todos! Força, força e força", disse Vinicius Junior.

O atual jogador do Real Madrid foi revelado na base do Flamengo e estava acostumado a treinar no Ninho do Urubu, tanto com a base quanto com o time profissional. "Só de lembrar as noites e dias que passei no CT, é de arrepiar. Ainda sem acreditar, mas em oração por todos! Que Deus abençoe a família de cada um", declarou o jogador de 18 anos.

Também formado na base do Flamengo, Lucas Paquetá publicou uma mensagem junto a uma faixa de luto nas redes sociais. "Que Deus conforte o coração de todos", desejou o meia-atacante, atualmente no Milan.

Romário, que também fez sucesso com a camisa do Flamengo, nos anos 90. "Que notícia triste esse incêndio no CT da categoria de base do Flamengo. Toda minha solidariedade às famílias dos jovens e ao Flamengo. Sonhos interrompidos e famílias devastadas", declarou o atual senador pelo Rio de Janeiro.

O lutador do UFC, José Aldo, que lutou no último sábado (2), no UFC Fortaleza, também postou uma mensageem de luto em suas redes sociais na manhã desta sexta-feira (8).

Zico, ídolo da torcida formado nas bases do clube carioca, também lamentou o ocorrido.

Confira as mensagens de apoio aos familiares das vítimas e torcedores do Flamengo: