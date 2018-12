Vinícius Jr tem grande oportunidade no Real Madrid

Com apenas 18 anos, Vinícius Jr já está diante de sua primeira grande oportunidade de levantar um título importante com o Real Madrid, o Mundial de Clubes da Fifa, terreno propício para o brasileiro confirmar a boa impressão deixada nos primeiros meses de clube.

Contratado ao Flamengo por 45 milhões de euros no início da temporada, o jovem tem chances de ganhar espaço na semifinal contra o Kashima Antlers.

"É um sonho, um sonho de criança. Agora que jogamos a semifinal com o Real Madrid, estamos felizes de estar aqui. Vamos em busca do título", afirmou Vinícius à televisão do clube merengue após o primeiro treinamento em Abu Dhabi.

Poucos dias antes, o técnico argentino Santiago Solari elogiou o atacante publicamente.

"Superou as expectativas. Tem 18 anos, é um cara muito jovem e tem todo o futuro pela frente", garantiu o treinador argentino em coletiva de imprensa antes da partida contra o CSKA Moscou.

Já classificado para as oitavas de final, o Real Madrid foi massacrado em casa e perdeu por 3 a 0 para os russos. A derrota fez soar uma sonora vaia para os jogadores, mas Vinícius foi poupado das críticas dos analistas por sua atitude combativa e esforço em campo.

'Vini' chegou ao Real em julho, participando da pré-temporada com o time principal. Quando a bola começou a rolar, o atacante alternou entre jogos no time B e no elenco principal, cavando pouco a pouco seu espaço entre os gigantes.

Com a chegada de Solari, técnico do Real Madrid Castilla que assumiu a vaga de Julen Lopetegui no final de outubro, Vinícius cresceu.

Garoto prodígio

Sua estreia em jogos oficiais do Real Madrid aconteceu no final de setembro, participando dos minutos finais do dérbi contra o Atlético de Madrid.

"É a primeira página de um novo livro. Muito feliz de estrear no dérbi. Continuamos trabalhando. Obrigado a todos pelas mensagens", escreveu à época o jogador em suas redes sociais.

"Desde pequeno sonhava em jogar no Real Madrid, no melhor time do mundo", disse pouco antes ao Real Madrid TV.

No jogo contra o CSKA, Vinícius entrou nos livros de história da equipe merengue ao se tornar o terceiro jogador mais jovem a ser titular na Liga dos Campeões. Com 18 anos e 152 dias, Vini só é superado pelos ícones Raúl González e Iker Casillas.

No Mundial de Clubes, Vinícius vai estar acompanhado de duas referências no vestiário merengue, os compatriotas Marcelo e Casemiro, que tiveram problemas físicos antes do torneio mas parecem recuperados para a competição.

Vinícius sente que está preparado, mas espera a oportunidade na capital dos Emirados para começar a escrever sua própria história.