Vasco pode tirar Juninho do Ceará

O volante Juninho tem contrato de empréstimo com o Ceará ate o fim de 2019, firmado com o Bahia no inicio deste ano, Mas o interesse do Vasco em contar com seu futebol ameaça sua permanência no Vovô. Isso porque, uma clásula no contrato com o Bahia garante o retorno ao time baiano antes do fim do no empréstimo, impossibilitanto a renovação automática com o Ceará.

Pelo Vozão esse ano, Juninho jogou 36 vezes (16 na Série A) e marcou 3 gols (um no Cearense, um na Copa do Brasil e um no Brasileirão). O da Série A foi o mais importante. O volante, que cresceu muito na reta final da Série A. marcou um gol de pênalti no triunfo do Vozão sobre o Paraná no Castelão, por 1 x 0, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, que praticamente garantiu a permanência do time cearense na elite do futebol nacional, diga-se, uma arrancada surpreendente após a chegada do técnico Lisca.

Natural do Rio de Janeiro (RJ), Juninho já despertou o interesse do Vasco em outras oportunidades. Além do time da cruz de malta, Goiás e Chapecoense também se interessam pelo jogador.