"Vamos fazer um grande trabalho", diz atacante Roger em conversa com torcedor do Ceará

Recém-contratado do Ceará, o centroavante Roger disse, em conversa com um torcedor do Alvinegro, que pretende fazer um grande trabalho na equipe comandada pelo técnico Lisca. O jogador passou pelo clube durante a Série A de 2011 onde marcou dois gols em 12 jogos, e retorna com a missão de ser o "homem gol" do Vovô na atual temporada.

"Vamos fazer um grande trabalho", comentou o atleta de 34 anos em conversa por rede social com um torcedor Alvinegro.

Roger estava no Corinthians, onde marcou cinco gols em 22 partidas disputadas na elite do futebol brasileiro em 2018. Além da equipe paulista, o atacante também defendeu a camisa do Internacional/RS durante o primeiro semestre do ano passado e marcou duas vezes em 13 jogos.

Histórico no Ceará

Em 2011, o jogador vestiu a camisa do Vovô durante a Série A do Campeonato Brasileiro fazendo sua estreia no dia sete de agosto daquele ano na derrota por 1 a 0 sobre o Santos, fora de casa.

Seu primeiro gol pelo clube cearense aconteceu mais de um mês depois, no dia 25 de setembro. Na vitória por 3 a 2 sobre o Coritiba, no estádio Presidente Vargas, pela Série A do Brasileirão, o atacante marcou duas vezes - seus únicos dois gols pelo Vovô em 12 jogos -, sendo um deles um belo gol de bicicleta.

A contratação de Roger pelo Ceará atendeu a um pedido do técnico Lisca, que acredita que o jogador pode se encaixar bem em sua equipe.