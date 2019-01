"Vamos disputar cada jogo como se fosse uma decisão", diz técnico Marcelo Vilar

Em coletiva após a goleada do Ferroviário sobre o Iguatu no estádio Presidente Vargas, na última quarta-feira (16), pela 3ª rodada do Campeonato Cearense, o técnico Marcelo Vilar falou sobre o crescente da equipe coral no Estadual, que após ter perdido as duas primeiras partidas, venceu os dois últimos jogos com placar elástico e afirmou que sua equipe irá disputar cada partida como se fosse uma decisão.

"As vitórias vieram porque conseguimos converter em gols as chances que estamos criando. No primeiro e no segundo jogo tivemos muitas oportunidades, mas não fizemos e perdemos as duas partidas, mas estamos de volta à briga e vamos disputar cada jogo como se fosse uma decisão", disse o treinador do Tubarão da Barra.

"Eu sabia que o jogo seria difícil porque o Iguatu é um time experiente, com jogadores de qualidade. O placar foi construído diante de muita dificuldade dentro do jogo".

Após ter ficado na partida debaixo da tabela nas duas primeiras rodadas, o Peixe é o atual vice-líder do Cearense com seis pontos conquistados, atrás comente do líder Barbalha com sete.

"A competição é equilibrada. O Ferroviário tem camisa, tradição, mas a competição é nivelada. Não foi porque vencemos esses dois jogos que temos garantia que vamos ganhar os próximos jogos".

Sobre o Ceará, próximo adversário do Tubarão, Vilar deixou claro que irá colocar uma equipe competitiva em campo.

"É um jogo onde todo mundo quer jogar. Temos que ver quais são os jogadores em boas condições físicas e colocar o que o Ferroviário tem de melhor. Pretendemos colocar um time forte".

Ceará e Ferroviário se enfrentam na Arena Castelão, às 16h, do domingo (20), pela disputa do título da Taça dos Campeões.