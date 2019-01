Valdo espera sequência como titular e deseja sorte a Everson e Richardson

O zagueiro Valdo concedeu entrevista coletiva no Ceará hoje pela manhã e comentou sobre as saídas de dois companheiros de longa data, Richardson e Everson, além de sua expectativa de continuar no time titular.

Valdo chegou ao Ceará em 2016 vindo do Confiança/SE, clube no qual jogou com Richardson e Everson, que vieram para o Ceará um pouco antes dele. Com o volante negociado com o Kashiwa Reysol do Japão, e goleiro com o Santos, o zagueiro destacou que torcerá pelos dois de longe.

"O Richardson e o Everson foram dois caras que criei amizade, não só no futebol, mas fora também, fico feliz pelos dois. Sobre o Everson, as negociações demoraram, ele não conseguiu trabalhar aqui, a cabeça dele estava focada em sair, que já era a segunda proposta para ele. Torço por ele, que conquiste os objetivos dele na vida e no futebol".

Sobre ser titular da zaga, Valdo espera uma continuidade. Ele, que terminou a temporada jogando devido a lesão de Tiago Alves, iniciou o ano na mesma condição, já que o capitão do time ainda não está recuperado. Assim, Valdo espera uma sequência.

"No final da temporada passada o Tiago machucou e eu terminei jogando. Espero uma sequência. Espero me firmar, com os resultados vindo, com a postura da equipe evoluindo. O jogador tem que estar sempre focado em ser titular e ajudar a equipe", finalizou ele.

No domingo, o Ceará enfrenta o CRB pela Copa do Nordeste, às 18h30 no estádio Rei Pelé. Na estreia, o Alvinegro venceu o Sampaio Corrêa por 5 a 0 no Castelão.