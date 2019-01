UFC promove ação social para fãs garantirem ingressos da cerimônia de pesagem

Os fãs de Fortaleza já podem garantir sua presença na pesagem do UFC Fight Night: Assunção x Moraes 2. O Ultimate iniciou nesta terça-feira, dia 15 de janeiro, às 10h, uma ação que vai beneficiar projetos sociais da capital cearense.

O fã que doar um quilo de alimento não-perecível vai receber em troca um ingresso para ver Raphael Assunção, Marlon Moraes, José Aldo, Renato Moicano e outros grandes nomes subirem à balança, no dia 1º de fevereiro, no CFO.

Para realizar a troca, o fã deve levar uma embalagem de alimento não-perecível de no mínimo 1 kg e retirar a sua entrada para a pesagem (limite de 20 ingressos por pessoa). As trocas podem ser realizadas na loja oficial do UFC no Shopping Iguatemi (segunda a sábado, de 10h às 22h; domingos e feriados de 14h às 20h) e no IAPS, na Rua Barra Nova, 1000 (segunda a sábado, de 8h às 17h).

A partir do dia 28 de janeiro, os fãs terão a opção de levar os alimentos à bilheteria do CFO, localizada na Avenida Alberto Craveiro, das 10h às 20h. Será distribuído um total de 5.000 ingressos (de acordo com a disponibilidade). A ação acontece até o dia 1º de fevereiro, data da Pesagem do UFC Fortaleza.

Todas as doações da campanha social serão revertidas às seguintes instituições: IAPS, ICOP, EDISCA e Sampaio Dojo. Conheça um pouco mais sobre elas:

IAPS – Instituto de Assistência e Proteção Social

Fundada em 2001, a IASP promove a melhoria da qualidade de vida de pessoas que habitam o conjunto Tancredo Neves e áreas ao redor. Entre suas ações, o projeto desenvolve atividades de arte, cultura, lazer, complemento escolar e iniciação profissional, além de gerenciar abrigos de acolhimento para crianças e adolescentes.

ICOP – Instituto Comunitário do Passaré

O projeto tem o objetivo de promover a cultura na vida dos moradores da comunidade do Riacho Doce, retirando crianças e adolescentes das ruas. Entre as atividades promovidas pelo ICOP estão: capoeira, muay thai, aula de dança, assistência à idosos.

EDISCA – Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente

Criada em 1991 pela coreógrafa Dora Andrade, a EDISCA atua no atendimento de crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e moram em regiões de alto risco.

Sampaio Dojo

Projeto dedicado a ensinar judô de forma gratuita para crianças e adolescentes da comunidade do Reino Encantado. Foi criado em 2015.