UFC Fortaleza é confirmado para 2019; venda de ingressos começa próxima quarta (5)

A cidade de Fortaleza vai se tornar palco do UFC Brasil em 2019. No dia 2 de fevereiro, a Capital cearense recebe o octógno mais famoso do mundo para a disputa de sete lutas no Centro de Formação Olímpica (CFO). Aos amantes do esporte, a franquia também adiantou que os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (5), através do site: www.tudus.com.br.

O confronto principal fica por conta do duelo peso-galo entre os brasileiros Raphael Assunção e Marlon Moraes. O combate marca uma revanche, tendo em vista que ambos se enfrentaram em junho de 2017, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o primeiro levou a melhor sobre o adversário, que realizava sua estreia na modalidade.

A luta pode representar o passaporte dos atletas no circuito mundial. Isso porque o pernambucano Assunção, de 36 anos, tem 11 vitórias e 12 realizadas, se consolidando como o 3ª colocado do ranking internacional. Pesa do seu lado o fato de já ter conquistado uma finalização na Capital cearense, no ano de 2013. Já para o carioca Moraes, seis anos mais jovem e uma posição a baixo na modalidade, o duelo pode simbolizar um novo patamar na carreira, uma vez que o lutador acumula quatro vitórias consecutivas no grid.

O evento também vai receber o brasileiro com maior número de lutas no Ultimate. Tendo subido 28 vezes no cage, Demian Maia encara o norte-americano Lyman Good. Com 41 anos, o paulista participou da disputa do cinturão em maio de 2017, acabou derrotado pelo nigeriano Kamaru Usman, e estava afastado dos combates desde então. Confira o card até o momento:

UFC Fortaleza

2 de fevereiro de 2019, no Ceará

CARD DO EVENTO (até o momento):

Peso-galo: Raphael Assunção x Marlon Moraes

Peso-meio-médio: Demian Maia x Lyman Good

Peso-palha: Alexa Grasso x Marina Rodriguez

Peso-meio-médio: Thiago Pitbull x Max Griffin

Peso-pesado: Júnior "Baby" Albini x Dmitry Sosnovskiy

Peso-mosca: Mara Romero Borella x Taila Santos

Peso-mosca: Rogério Bontorin x Magomed Bibulatov