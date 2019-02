TV Verdes Mares e TV Diário transmitem Ferroviário X Atlético/CE neste domingo

Por conta de um problema interno da Federação Cearense de Futebol (FCF), a TV Verdes Mares não irá transmitir a partida Floresta X Ceará, que acontece domingo, às 16h, na Arena Castelão. Com isso, a partida a ser exibida neste domingo, também às 16h, será Ferroviário X Atlético/CE. A TV Diário também transmite este confronto, válido pela primeira rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense 2019.

