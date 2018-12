Tricampeão da Europa, Real Madrid fecha ano na liderança de rankings da Uefa

Atual tricampeão da Europa, o Real Madrid figura na liderança de dois rankings de clubes da Uefa, divulgados nesta terça-feira pela entidade, que levam em conta respectivamente os coeficientes dos últimos cinco anos para definir os cabeças de chaves dos torneios continentais e os coeficientes dos últimos dez anos e que é utilizado para distribuição de receitas entre os times.



Na primeira destas listagens, o time espanhol figura no topo com 144 mil pontos, enquanto Bayern de Munique e Barcelona ocupam respectivamente a segunda e a terceira posições, ambos com 127 mil pontos, sendo que o time alemão está à frente da equipe espanhola apenas pelo critérios de desempate estabelecidos pela Uefa.



Atlético de Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester City, Sevilla, Porto e Arsenal completam, nesta ordem, o Top 10 neste ranking cuja pontuação é determinada pelos coeficientes dos últimos cinco anos.



Já na listagem que contabiliza o que ocorreu no período de uma década, o Real lidera com 379 mil pontos, enquanto o Barça é o segundo colocado, com 317 mil. O Bayern, com 297 mil, ocupa o terceiro lugar.



O Atlético de Madrid também figura na quarta posição desta segunda listagem e depois é seguido, em ordem, por Manchester United, Chelsea, Juventus, Porto, Arsenal e Benfica, que são os outros integrantes deste Top 10.



O Real foi confirmado na liderança destes rankings três dias depois de também ter conquistado o tricampeonato consecutivo do Mundial de Clubes da Fifa, assegurado com uma goleada por 4 a 1 sobre o Al Ain, no sábado, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes.



Confira os dez primeiros do ranking da Uefa utilizado para definição de cabeças de chave em torneios continentais:



1) Real Madrid, 144.000 pontos



2) Bayern de Munique, 127.000



3) Barcelona, 127.000



4) Atlético de Madrid, 125.000



5) Juventus, 120.000



6) Paris Saint-Germain, 101.000



7) Manchester City, 99.000



8) Sevilla, 99.000



9) Porto, 90.000



10) Arsenal, 86.000