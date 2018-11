Torcida do Ceará lota treino para festejar permanência na Série A

Uma torcida como a do Ceará, uma das maiores e mais fiéis do País, nunca abandonou o clube nos momentos difíceis, de mais provação de sua trajetória. E o que dizer após momentos de glória e euforia como uma histórica permanência na Série A do Campeonato Brasileiro? Ela não deixaria de estar.

Foi assim no treinamento aberto ontem no Porangabuçu, quando o Ceará abriu os portões para o torcedor acompanhar o treino de tarde – a entrada era a doação de um quilo de alimento não perecível –, permitindo à massa alvinegra o primeiro contato com os jogadores após a confirmação da permanência na Série A com uma rodada de antecedência.

Bem antes do treino iniciar, a torcida tomou conta das arquibancadas do Vovozão, eufórica com a Série A garantida. Fizeram parte da festa o torcedor comum (muitas mulheres, crianças e idosos), o de torcida organizada e sócios-torcedores, todos em um sentimento comum: celebrar o clube de coração e uma conquista tão almejada, e tão distante ao longo da campanha, marcada pela superação, e claro, comunhão entre time e torcida, tão forte nesta Série A.

Idolatria

E como não poderia deixar de ser, cada jogador foi celebrado ao adentrar ao gramado, assim como o técnico Lisca.

O treinador foi um show à parte, se ajoelhando e fazendo um gesto de “tirar” o chapéu para a torcida ao ouvir o já tradicional cântico: “Saiu do hospício tem que respeitar, Lisca Doido é Ceará”.

Quanto aos jogadores, alguns foram mais idolatrados e requisitados que outros, mas todos foram devidamente aclamados pela torcida, evidenciando um clima leve, embora o treino se tratasse de um apronto para o duelo com o Vasco pela 38ª rodada da Série A e que vale uma classificação para a Copa Sul-Americana. Os mais festejados pela torcida foram Everson (ovacionado com cânticos de melhor goleiro do Brasil), Richardson, Ricardinho, Arthur e Leandro Carvalho.

Em alguns momentos do treino, o chamado da torcida era tão forte, tão envolvente, que os jogadores foram todos juntos até ela, em cena semelhante à dos fins dos jogos no Castelão pela Série A, quando todo grupo abraçado caminhava do gramado para serem saudados.

O goleiro Everson, destacou a presença do torcedor ao longo de toda trajetória da equipe. “O torcedor veio para comemorar uma permanência na Série A, mostrando todo o amor pelo Ceará. A torcida merecia, nós merecíamos pelo trabalho. A torcida nos abraçou ao longo de toda campanha, até nos momentos mais duros e hoje estamos todos aqui felizes por manter o clube na Série A”.

E a celebração tem data para continuar. No domingo, às 16 horas, no Castelão, o Vovô terá o estádio lotado – todos os ingressos foram vendidos – para o jogo contra o Vasco. Uma vitória dará uma vaga ao Ceará na Copa Sul-Americana.