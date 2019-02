Torcedores do São Paulo protestam no Morumbi, xingam Leco e pedem saída de Raí

A torcida do São Paulo protestou em frente ao portão principal do estádio do Morumbi, após o empate sem gols contra o Talleres, nessa quarta-feira (13), resultando na eliminação do time tricolor na fase preliminar da Libertadores.

Os torcedores xingaram o presidente Leco, o diretor de futebol Raí, o técnico André Jardine e alguns jogadores, entre eles Reinaldo e Diego Souza. "Raí, pede pra sair", gritaram.

Policiais, com armas de borracha, e seguranças do Morumbi organizaram fileiras no estacionamento no lado de dentro do Morumbi.

"Boi, boi, boi, boi do Piauí. Agora eu quero ver é sair do Morumbi", cantaram os torcedores.

Após perder a partida de ida por 2 a 0, o São Paulo precisava vencer por três gols de diferença para seguir vivo na Libertadores, mas não saiu do 0 a 0 no duelo desta quarta.