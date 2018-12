Torcedores do Napoli usam máscaras contra racismo: "somos todos Koulibaly"

Após o zagueiro Kalidou Koulibaly, do Napoli, ter sofrido ataques racistas no último jogo contra a Internazionale, a torcida veio ao estádio, neste sábado (29), com máscaras estampadas com o rosto do atleta.

Em defesa ao jogador, os cartazes e faixas de apoio a Koulibaly diziam "Somos todos Koulibaly" e "Não ao Racismo".

Kalidou Koulibaly, que foi suspenso por dois jogos após sua expulsão no último jogo, comentou os ataques racistas em seu twitter.

"Sinto muito pela derrota e por ter deixado os meus irmãos em desvantagem numérica no campo. Mas tenho orgulho da cor da minha pele. Tenho orgulho de ser francês, senegalês, napolitano, homem ", comentou o jogador do Napoli.

O Napoli perdeu o jogo contra a Inter, por 1 a 0. Neste sábado (29), ganhou por 3 a 2 contra o Bologna.

A torcida do Internazionale foi impedida de ir ao estádio no jogo contra o Empoli, neste sábado, devido aos ataques sofridos pelo jogador. Terá também os próximos dois jogos com os portões fechados.