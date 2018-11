Torcedor tatua Lisca após permanência do Ceará na Série A

"Se você quiser botar aí que eu amo esse cara (Lisca), pode botar aí. Muita gente chegou para dizer que eu era mais doido do que o Lisca quando eu fiz a tatuagem... Só às vezes (Risos)".

Fanático pelo Ceará, o torcedor Renato da Rocha fez uma promessa durante a Série A do Brasileiro deste ano. Se o Vovô não caísse para a segunda divisão, ele tatuaria Lisca. A missão era árdua, mas deu certo. Após empate entre São Paulo e Sport, o Alvinegro confirmou a vaga na elite do próximo ano, e Renato cumpriu a promessa.

- Dessa vez, eu pedi a Deus e prometi que, se o Ceará permanecesse, eu ia fazer a tatuagem. Mas já fiz outras promessas. Parei de fumar depois do título no Nordestão em 2015. Depois do jogo contra o Macaé em 2015, em que o Ceará não caiu para a Série C, raspei a cabeça e tatuei "Deus é fiel" no peito. No batizado da minha filha, deixei de ir e fui para o jogo. As fotos que minha filha tem do batizado nenhuma tem eu. Até hoje ela não me perdoa (Risos). Já fui de ônibus para São Paulo para ver Corinthians x Ceará, oito dias viajando (três para ir, três para voltar e dois lá) - comenta.

Renato diz que toda a família torce para o Fortaleza. Os dois filhos, porém, torcem Ceará. O menino, hoje com dois anos e nove meses, foi a primeira vez ao estádio, o PV, com 29 dias de nascido. O torcedor lembra ainda que já perdeu cinco empregos, por viajar para fora do estado para assistir ao Ceará.

- Eu só tenho a agradecer a ele (Lisca). Minha gratidão, fora Deus, é ele. 2015 ele já foi capaz de livrar a gente, agora isso. Em 2015, falei obrigado para ele. Se o visse de novo, falava obrigado por tudo. Eu acho que nenhum momento deixei de acreditar, fui para todos os embates aqui e seis jogos fora. Que ano que vem a gente tenha sorte. Às vezes, depende mais do que competência. As contratações criticadas, que todos achavam que iam dar errado, foram as que deram certo. Lisca, João Lucas, Felipe Jonatan e Arthur - finaliza.

Campanha histórica

Quando Lisca foi anunciado na 9ª rodada do Brasileiro, o Ceará estava na lanterna da Série A, com três pontos somados dos 27 disputados. Antes, Marcelo Chamusca e Jorginho haviam comandado o time. Lisca buscou fortalecer a defesa do Vovô, começou conquistando empates, tomando poucos gols. Aproveitou a parada para a Copa do Mundo e pôs ordem na casa. Organizou ataque, e chegou à série de triunfos do Ceará.

Na 25ª rodada, no triunfo sobre o Vitória, o Vozão chegou à 15ª posição e garantiu um feito importante no Brasileirão: pela primeira vez, após 23 jogos, o Ceará esteve fora da zona de rebaixamento.

No comando de Lisca, são 28 jogos, com 10 vitórias, 10 empates e oito derrotas. O Ceará se salva do rebaixamento na 13ª colocação, com 43 pontos. São 37 jogos, com 10 vitórias, 13 empates e 14 derrotas. Na rodada final do Brasileirão, o Alvinegro enfrenta o Vasco, no próximo fim de semana, na Arena Castelão, sonhando com a vaga na Sul-Americana.