Tom Brady brilha e Patriots vencem Super Bowl 53

O New England Patriots derrotou o Los Angeles Rams por 13 a 3 e conquistou, na noite deste domingo (3), o Super Bowl 53, sexto título da equipe na Liga Nacional de Futebol Americano (NFL). A equipe está empatada com o Pittsburgh Steelers como a franquia mais vencedora da história da NFL.

O destaque da partida, mais uma vez, ficou para o quarterback Tom Brady, que comandou a vitória com lampejos de grandeza em bons lançamentos. Ainda, o tight end Rob Gronkowski e o wide receiver Julian Edelman, tiveram grande destaque na conquista. No ataque, Sony Michel marcou um touchdown e também teve atuação destacada.

As defesas das duas equipes funcionaram muito bem em praticamente todo o jogo. Tanto que a primeira pontuação veio apenas no segundo quarto, para os Patriots, em field goal de Gostkowski. No terceiro quarto, veio o empate, também em field goal. E no quarto quarto, um touchdown de Sony Michel, que garantiu a vitória para a equipe de Tom Brady. Já no fim da partida, Gostkowski ampliou, novamente em field goal, fechando o placar em 13 a 3 para o New England.

No intervalo, a banda Maroon 5 levou os fãs ao delírio, cantando grandes sucessos no Mercedes-Benz Stadium, palco da decisão, em Atlanta, Geórgia.