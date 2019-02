Tom Brady, astro do futebol americano, grava vídeo para fã cearense com câncer e emociona família

Nesta história que o Diário do Nordeste vai contar é difícil precisar o que é mais surpreendente e emocionante: um dos principais astros do esporte mundial e do futebol americano, Tom Brady, ter gravado um vídeo para um cearense ou a história do próprio cearense. Gilson Gomes Filho é triatleta, fã de futebol americano e do New England Patriots (time de Tom Brady). Venceu a obesidade, venceu vários outros obstáculos na vida e batalha, há cerca de seis anos, contra o câncer.

Veja o vídeo de Brady para Gilsinho:

Gilsinho, como é conhecido, tinha o sonho de ir ao Super Bowl, a decisão da principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, no início deste ano, que aconteceu entre New England Patriots e Los Angeles Rams e que teve vitória do time de Brady. E por pouco esse desejo se realizou, quando amigos tentaram materializar o desejo ao presenteá-lo com uma viagem. No entanto, o sonho não se concretizou em decorrência da grave doença. Gilsinho não pôde viajar aos Estados Unidos.

Mas uma nova surpresa estava para acontecer na vida de Gilsinho. Parentes e amigos conseguiram entrar em contato com a modelo Gisele Bündchen (esposa do atleta americano) e também com Brady. A história foi levada ao casal e a surpresa se formou: Brady gravou um vídeo para Gilsinho.

"No final do ano passado, nós suspendemos a medicação. Ao mesmo tempo, fui atrás de realizar alguns sonhos. Veio a ideia do Super Bowl. Foram emitidas passagens, tickets, e os amigos se juntaram e arrecadaram esse dinheiro para o ingresso. Estava tudo na mão. Dez dias antes de embarque, tive um problema hepático, fui internado e operado. A viagem foi para o beleléu. Os mesmos amigos, de diversas formas, foram cercando a família Brady. Com emails, mensagens no WhatsApp. Quando ele conseguiu falar depois do Super Bowl, a Giselle já tinha falado com ele sobre esse depoimento. Ele passou uma mensagem. Numa reunião do nosso grupo de casais eles trouxeram e me mostraram"

Emocionado, o cearense acabou recebendo um vídeo exclusivo do astro americano, que agradeceu pela sua torcida e desejou melhoras a Gilsinho, reforçando que também torce pela sua presença na próxima edição do Super Bowl.

Mais desta história e entrevista com Gilsinho você confere na edição desta sexta-feira (15) no Diário do Nordeste.