Título do Atlético-PR coloca Chapecoense na Sul-Americana de 2019

Os torcedores do Atlético-PR não foram os únicos que comemoraram o título da Copa Sul-Americana na vitória para cima do Junior Barranquilla nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal na noite desta quarta-feira (12), na Arena da Baixada. A Chapecoense também festejou, pois acabou garantindo uma vaga no torneio na edição de 2019.

Após escapar do rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro apenas na última rodada, a Chape terminou na 14ª colocação, ficando uma abaixo de carimbar um lugar na Sul-Americana. No entanto, o título do Atlético-PR abriu uma vaga, já que o clube se garantiu na fase de grupos da Libertadores.

Com isso, a Chapecoense volta a disputar o torneio, o qual conquistou em 2016, após a fatídica tragédia envolvendo o avião da LaMia. Além da equipe catarinense, os times brasileiros que disputarão a Sul-Americana em 2019 são: Botafogo, Santos, Bahia, Fluminense e Corinthians.

O time de Condá não disputou o torneio nesta temporada, pois estava na Libertadores. No entanto, caiu logo na segunda fase preliminar ao ser derrotada pelo Nacional-URU nos dois jogos por 1 a 0.