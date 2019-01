Tite será mantido mesmo com derrota na Copa América, diz presidente da CBF

Presidente eleito da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Rogério Caboclo prestigiou o técnico Tite, da Seleção Brasileira, nesta quinta-feira (10), durante o lançamento da venda de ingressos da Copa América. O cartola afirmou que o treinador permanecerá no cargo mesmo que a seleção seja derrotada na competição.

Em entrevistas recentes, o Tite disse saber que poderá perder o emprego caso o time nacional sucumba no torneio.

"Disse ao Tite que se isso motivá-lo para a disputa da Copa América pode continuar pensando assim. Mas ele tem contrato até o Mundial do Catar e vai continuar até lá", disse Caboclo, que assumirá a presidência em abril.

O torneio continental será disputado no Brasil de 14 de junho até 7 de julho. A abertura da competição acontecerá no Morumbi, estádio particular do São Paulo.

A partir das 18h desta quinta, os ingressos começarão a ser vendidos no site do evento.

Tite renovou o contrato com a Seleção Brasileira logo após a derrota da seleção na Copa do Mundo da Rússia no ano passado. Desde então, a seleção fez seis amistosos e venceu todos.

Em março, o Brasil fará mais dois amistosos como parte da preparação para a Copa América.

Dois meses depois, o treinador convocará os jogadores para a disputa do torneio, cujo sorteio dos grupos será feito no próximo dia 24, no Rio de Janeiro. Na primeira fase, a seleção jogará em Salvador e no Itaquerão.