Tite exalta Lisca, técnico do Ceará: 'trabalho digno de elogio'

Vivendo grande momento em sua carreira, o treinador Lisca, do Ceará, vem recebendo elogios constantes desde que retornou ao Alvinegro. Com o objeto de permanecer na Série A alcançado, o técnico Tite, da Seleção Brasileira, foi mais um a enaltecer o trabalho do comandante.

Em entrevista na última terça-feira (4), na Granja Comary, em Teresópolis/RJ, local onde está fazendo curso de licença Pró da CBF - estágio final que será exigido em breve pela entidade para técnicos que atuam no Brasil -, o treinador da Canarinho falou sobre o trabalho de Luiz Carlos de Lorenzi.

"A recuperação do Ceará no campeonato foi impressionante", comentou Tite. "O Lisca fez um trabalho que é digno de elogios. É muito difícil de acontecer", elogiou o comandante da Seleção.

Lisca retornou ao Vovô no dia 5 de junho - exatamente sete meses atrás -, véspera da partida contra o Botafogo/RJ, no estágio Engenhão, pela 10ª rodada da Série A do Brasileiro. No duelo entre Alvinegros, a partida que marcou a reestreia do técnico terminou empatada sem gols, fazendo o Ceará conquistar o quarto porto no campeonato.

Dos 44 pontos conquistados pelo Vovô no campeonato, 41 foram sob o comando de Luiz Carlos. Ídolo da torcida Alvinegra, o treinador já renovou com o time para a temporada de 2019 e disse que o clube vai "brigar pela Libertadores".