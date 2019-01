Times cearenses vão receber R$ 4,47 milhões por uma rodada na Copa do Brasil; veja cotas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou no início da tarde dessa sexta-feira (11) como será a destinação de cotas da Copa do Brasil 2019. O Ceará se encontra no Grupo II, por ser uma equipe da Série A do Brasileiro, somente por participar da primeira fase receberá R$ 920 mil, praticamente R$ 100 mil a mais do que em 2018. Já Ferroviário e Atlético/CE estão no Grupo III e terão direito a R$ 525 mil (cada um) na fase inicial do certame.

O Fortaleza, outro representante cearense no torneio, receberá uma cota de R$ 2,5 milhões, por entrar já nas Oitavas de Finais, como campeão da Série B.

O Ceará, se chegar à terceira fase (apenas duas partidas disputadas), embolsará R$ R$ 3,3 milhões. Caso chegue à 4ª fase embolsa mais R$ 1,8 milhão e somará R$ 5,1 milhões em apenas quatro jogos.

Duelos

O primeiro adversário alvinegro na tradicional competição será o Central, de Caruaru, no dia 06/02 às 21h30. A vantagem do empate no jogo fora de casa é do Vovô. O Ferroviário terá pela frente o poderoso Corinthians, no dia 07/02, às 21 horas, com vantagem do empate para os paulistas. Por fim, o Atlético Cearense medirá forças com o Joinville, no dia 06/02 às 21h30. Vantagem do empate é dos catarinenses.

Confira as cotas de todas as fases da Copa do Brasil:

1ª fase (80 clubes) - R$ 1.050.000 (Grupo I) R$ 920.000 (Grupo II) R$ 525.000 (Grupo III)

2ª fase (40 clubes) - R$ 1.250.000 (Grupo I) R$ 990.000 (Grupo II) R$ 625.000 (Grupo III)

3ª fase (20 clubes) - R$ 1.450.000 (todos os grupos)

4ª fase (10 clubes) - R$ 1.900.000 (todos os grupos)

Oitavas de final (16 clubes) - R$ 2.500.000 (todos os grupos)

Quartas de final (8 clubes) - R$ 3.150.000 (todos os grupos)

Semifinal (4 clubes) - R$ 6.700.000 (todos os grupos)

Final (2 clubes) - R$ 21.000.000 (vice-campeão) R$ 52.000.000 (campeão)