Tiago Alves afirma que Ceará está "muito vivo" na Série A e pediu foco na Sul-Americana

O Ceará fez o dever de casa diante do rebaixado Paraná e agora precisa apenas de uma vitória para se manter na Série A em definitivo. Restando dois jogos para o término do Campeonato Brasileiro, o capitão Tiago Alves relembrou a desconfiança com o elenco e cravou que o Alvinegro está 'muito vivo' no certame.

"Sei que ainda falta um pouco para a gente conseguir o nosso objetivo, mas a gente está firmado em uma palavra. Eu creio que Deus vai honrar esse grupo, que se dedicou, tem fé e que pôde reverter uma situação em que muitos achavam que a gente estava derrotado. A gente está muito vivo na competição", declarou.

O triunfo na Arena Castelão deixou o Vovô na 15ª posição com 42 pontos, quatro mais que o Sport, primeiro integrante do Z-4. Com 34 anos, o defensor alvinegro pediu ambição aos companheiros e enfatizou que a luta da equipe é também pela CopaSul-Americana.

"A gente tem de ter um pouquinho mais de ambição. A gente não pode se contentar em apenas fazer um gol. Faltam duas partidas, duas decisões. Queremos buscar fugir do rebaixamento e buscar a Sul-Americana, a gente tem condição de chegar", afirmou.

Rodadas finais

No domingo (25), o Ceará encara o Atlético/PR, às 16h (horário local), na Arena da Baixada. A partida pode garantir a permanência do Alvinegro na Série A com uma rodada de antecedência.

Encerrando a competição, o Vovô enfrenta o Vasco na Arena Castelão. O jogo acontece dia 2 de dezembro, também às 16h (horário local).