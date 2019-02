Thiago Pitbull justifica vitória polêmica sobre Max Griffin: "fui mais eficaz"

A vitória do cearense Thiago Pitbull Alves sobre Max Griffin, por decisão dividida, no card preliminar do UFC Fortaleza, surpreendeu a muitos pelo volume de luta imposto pelo americano, que inclusive demonstrou muita insatisfação com o resultado.

Em entrevista coletiva na sala de imprensa no CFO, o Pitbull disse que acreditava no resultado positivo antes mesmo do anúncio oficial. "Eu estava bastante confiante (na decisão). Eu sei que ele ganhou o 1º round e eu definitivamente ganhei o 2º. No 3º eu estava procurando terminar. Eu fui mais eficaz durante a luta do que ele”, explicou o lutador cearense.

Por outro lado, Max Griffin se disse arrasado e injustiçado pela derrota. "Eu nunca fiquei tão surpreso em uma luta. Eu nunca senti que ganhei tanto. É por isso que não estou chateado. Cada pessoa aqui viu a luta, e ninguém pensa que eu perdi essa luta", disse o americano.

Confira os resultados do UFC Fortaleza:

CARD PRINCIPAL

Marlon Moraes venceu Raphael Assunção por finalização aos 3m17s do R1

José Aldo venceu Renato Moicano por nocaute técnico aos 44s do R2

Demian Maia venceu Lyman Good por finalização aos 2m38s do R1

Charles do Bronx venceu David Teymur por finalização aos 55s do R2

Johnny Walker venceu Justin Ledet por nocaute técnico aos 15s do R1

Livinha Souza venceu Sarah Frota por decisão dividida (28-29, 29-28 e 29-28)

CARD PRELIMINAR

Markus Maluko venceu Anthony Hernandez por finalização a 1m07s do R2

Mara Romero Borella venceu Taila Santos por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)

Thiago Pitbull venceu Max Griffin por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)

Jairzinho Rozenstruik venceu Junior Albini por nocaute técnico aos 54s do R2

Geraldo de Freitas venceu Felipe Cabocão por decisão unânime (30-27, 30-27 e 30-26)

Said Nurmagomedov venceu Ricardo Carcacinha por nocaute técnico aos 2m28s do R1

Rogério Bontorin venceu Magomed Bibulatov por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)