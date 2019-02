Thiago Neves é criticado por fazer piada com Atlético/MG e se referir à tragédia em Brumadinho

Camisa 10 do Cruzeiro, Thiago Neves usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (4), para provocar o Atlético/MG em postagem fazendo referência à queda de barragem em Brumadinho, município mineiro. O meia apagou a postagem minutos após receber bastantes críticas.

"Barragem que já caiu uma vez assusta moradores de Vespiano e região", escreveu o jogador em foto de parede com símbolo do Atlético/MG, no CT do clube, fazendo alusão ao rebaixamento do Galo à Série B do Brasileirão em 2005.

Minutos após a divulgação, o meia apagou devido às inúmeras críticas recebidas por diversas pessoas do país inteiro.

"Não acredito que o Thiago Neves teve coragem de postar isso nos stories. Tudo tem limite. Famílias foram destruídas com rompimento da barragem e não existe desculpa plausível para fazer piada com isso. Futebol não tem carta branca pra tudo", escreveu uma página de torcida do clube celeste.

Não acredito que o Thiago Neves teve coragem de postar isso nos stories. Tudo tem limite. Famílias foram destruídas com rompimento da barragem e não existe desculpa plausível para fazer piada com isso. Futebol não tem carta branca pra tudo não. Que vacilo do craque! pic.twitter.com/b1WgHNWXtM — O Time do Povo! (@OTimedoPovoCEC) 4 de fevereiro de 2019

A tragédia em Brumadinho aconteceu há 10 dias atrás, causando a morte de mais de 100 pessoas e deixando centenas de pessoas desaparecidas.