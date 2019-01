Thiago Monteiro vence mais uma e fica perto da chave em Melbourne

O tenista cearense Thiago Monteiro venceu mais uma no qualifying do Aberto da Austrália, em Melbourne, entre a noite de quarta (9) e a madrugada desta quinta (10) - pelo horário de Brasília. Com este resultado, Monteiro só precisa de mais uma vitória para entrar na chave principal.

Assim como Thiago, Beatriz Haddad Maia também venceu sua adversária nesta madrugada. Pela segunda rodada do quali, Bia derrotou a jovem eslovena Kava Juvan, de apenas 18 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h14min de duelo. Juvan é a atual 180ª do mundo, enquanto a brasileira ocupa o 176º posto.

Thiago Monteiro, namorado de Bia, derrotou o francês Gregoire Barrère (158º) por 2 a 0, com duplo 6/3. Monteiro é o atual número 1 do Brasil e 127º do ranking da ATP. Na rodada decisiva do quali, ele vai enfrentar o jovem sérvio Miomir Kecmanovic, de apenas 19 anos e atual 126º do mundo.

Thomaz Bellucci, Rogério Dutra Silva e Guilherme Clezar, os outros brasileiros que entraram no quali, já foram eliminados, todos na primeira rodada. O Brasil não teve nenhum tenisa garantido de forma antecipada na chave principal.