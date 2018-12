"Tenho um futuro sem o Manchester United", avalia Mourinho

O técnico português José Mourinho evitou entrar em detalhes sobre a demissão do Manchester United, em entrevista ao canal Sky Sports, nesta quarta-feira (19), e avaliou que ainda tem futuro no futebol.

"O Manchester United tem futuro sem mim e eu tenho futuro sem o Manchester United. Por que deveria compartilhar meus sentimentos? Isso terminou", declarou Mourinho numa rua próximo a sua casa em Londres.

"Vocês me conhecem, eu não mudo. O que fiz ao deixar o Chelsea é o que farei agora. Fico com as coisas boas e não falo das coisas que aconteceram no clube. Poderíamos falar de muitas coisas boas, poderíamos falar de outras coisas nem tão boas", acrescentou o treinador português.

"Sempre fui muito crítico com os técnicos que deixam os clubes e revelam detalhes do que passou. Tenho vontade de dizer 'Game Over'. Espero que a imprensa respeite minha forma de levar a situação. Antes de voltar ao futebol, acho que tenho direito de viver minha vida normalmente, como faço agora fazendo as compras e passeando. O Manchester United é passado", insistiu Mourinho.

O carismático técnico luso foi demitido na terça-feira (18) por conta da sequência de maus resultados dos Diabos Vermelhos. A equipe está a 11 pontos da zona que classifica para a Liga dos Campeões.