"Tenho que agradecer ao Rogério Ceni", diz Gustavo após marcar gol pelo Corinthians

Após marcar seu primeiro gol na temporada em amistoso disputado entre Corinthians e Santos, neste domingo (13), no estádio Itaquera, o atacante Gustavo, que retornou ao Timão após um ano emprestado ao Fortaleza, agradeceu ao técnico Rogério Ceni pela ajuda que recebeu na temporada de 2018.

"Tenho de agradecer ao Rogério Ceni que me ajudou muito", comentou o atacante. "O gol significa muito. Depois que saí procurei trabalhar firme, aprender mais".

Em 45 jogos disputados com a camisa do Tricolor do Pici, Gustavo marcou 30 vezes e terminou a temporada de 2018 como o principal artilheiro do Brasil e sendo um dos principais destaques do elenco que conquistou o título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.