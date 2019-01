Técnico do Sub-20 do Fortaleza, Marconne faz avaliação de vitória sobre o Sertãozinho na Copinha

Vice-líder do Grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fortaleza goleou o Sertãozinho, no último domingo (6), pelo placar de 4 a 0, e se classificou para a próxima fase da competição. Gustavo Coutinho (2), Romarinho e Iago foram os autores dos gols do Leão. Para o treinador Marconne Montenegro, da equipe Sub-20 do Pici, a equipe cumpriu a "missão" que lhe foi dada na partida contra a equipe do interior de São Paulo.

"Montamos uma estratégia de jogo que tinha como objetivo pressionar o adversário e buscar a vitória logo no começo", disse Marconne. "Com 15 minutos já estávamos vencendo por 3 a 0".

Vindo de outras edições não tão boas na Copinha, o elenco atual do Tricolor já tem mostrado grande progresso nas categorias da base do clube.

"O primeiro passo dentro da competição foi alcançado. Após cinco anos, a equipe consegue passar de fase e continuamos trabalhando com os pés no chão, muito comprometimento e corrigindo o que precisa ser corrigido para diminuir a margem de erro para que a gente vá o mais longe possível na competição", finalizou.

Segundo colocado de seu grupo com seis pontos conquistados em dois jogos, o Leão já está classificado para a próxima fase, assim como o Primavera/SP, atual líder. As duas equipes se enfrentam, nesta quarta-feira (9), às 15h (horário cearanse), pela disputa da liderança da chave, em Indaiatuba.