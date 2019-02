Técnico do Real Madrid, Solari espera que Messi jogue 'El Clásico' na Copa do Rei

O técnico do Real Madrid, Santiago Solari, espera que o craque do Barcelona, Lionel Messi, machucado na coxa, possa jogar na quarta-feira (6), no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei.

"No futebol, é sempre bom que todos os melhores joguem, é assim que acontece", disse Solari na coletiva de imprensa antes do ''El Clásico'', no Camp Nou.

O capitão azulgraná foi atingido na coxa direita, no sábado (2), na partida do Campeonato Espanhol em empate por 2 a 2 com o Valencia e é dúvida para o jogo contra os merengues.

No entanto, Solari disse que a incerteza em torno da presença ou não de Messi "em tudo" determina a maneira como ele vai preparar sua equipe para o duelo.

Perguntado se o jovem atacante Vinicius Júnior, ex-Flamengo, que tem animado a torcida merengue, conquistou a vaga de titular, o técnico do Real Madrid se manteve fiel a sua crença de que "não há indiscutíveis no futebol."

O time da capital espanhola vai enfrentar o Barcelona na quarta-feira (6), na primeira rodada da semifinal da Copa do Rei, no Camp Nou, às 18h (horário de Brasília).

O jogo de volta será disputado no próximo dia 27, apenas alguns dias antes do clássico da liga entre as duas equipes no fim de semana de 2 e 3 de março.