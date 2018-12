Técnico do Liverpool é multado por invadir campo e festejar gol com Alisson

O alemão Jürgen Klopp, treinador do Liverpool e uma das figuras mais simpáticas do futebol, recebeu uma multa de £ 8.000 (R$ 39 mil) da Federação Inglesa de Futebol (FA). O motivo: má conduta na partida de domingo (2), contra o Everton, na Premier League.

Em um jogo bastante disputado no estádio Anfield, os rivais empatavam por 0 a 0 até os acréscimos do segundo tempo, quando Origi marcou contra o goleiro Pickford, levando o técnico dos Reds à loucura. Em vez de celebrar no banco de reservas, o Klopp saiu correndo desenfreadamente na direção do goleiro Alisson - titular da seleção brasileira -, e ambos se abraçaram em campo.

Como não amar Jurgen Klopp? ❤️ pic.twitter.com/o8I7b2FxjJ — Liverpool FC Brasil (@livfcbr) 2 de dezembro de 2018

Só que nem todos aprovaram a atitude, como é o caso do comentarista Danny Mills, da rádio BBC. "Fiquei chocado, considero uma falta de respeito. Você não pode invadir o campo para festejar com seus jogadores, sendo ou não o último minuto", declarou.

Multa

Pela ação, a Federação aplicou uma multa ao técnico. Klopp aproveitou a decisão para se desculpar com o treinador Marco Silva, do Everton.