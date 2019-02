Técnico do Flamengo, Abel Braga lamenta tragédia no Ninho do Urubu: 'É um momento muito triste'

Técnico do Flamengo, Abel Braga expressou sua lamentação sobre o incêncio no Ninho do Urubu, CT do clube, que causou a morte de 10 pessoas e deixou três feridos.

"É um momento muito triste, dos mais dificeis na vida de qualquer pessoa. Uma semana, realmente, dolorida demais, com o Rio de Janeiro ainda se recuperando de uma tragédia", disse o treinador do rubro-negro.

Comandando o Flamengo desde o início da temporada, o técnico perdeu o filho mais novo em um acidente doméstico em 2017. O jovem que tinha 19 anos na época caiu no sexto andar de seu apartamento, no Leblon, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro.

"Que Deus possa confortar o coração de todos os parentes e amigos. Meus sentimentos às famílias e à Nação. Fiquem todos em paz", finalizou Abel.