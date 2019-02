Talita e Taiana (CE) disputam 3º lugar da etapa Fortaleza do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

A final da etapa de Fortaleza, do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia, no Aterro da Praia de Iracema, já conhece a primeira dupla: Carolina/Maria Elisa que venceram Talita/Tahiana (CE).

O primeiro set já mostrava o equilíbrio de toda a partida. A parcial seguiu balanceada, com as duplas reversando a liderança do placar, até o ponto 16x15. Depois, as adversárias começaram a defender os ataques de Talita e abriram três pontos de vantagem. Carolina/Maria Elisa fecharam em 21x18.

O segundo set seguiu equilibrado e terminou apenas na vantagem dos dois pontos. As duplas ficaram trocando vantagem de no máximo dois pontos. A dupla adversária teve oportunidade de fechar, mas Talita/Taiana passaram à frente no ponto 22x21, e fecharam a parcial no primeiro set point em 23x21.

No tie break, permaneceu o equilíbrio da partida. A dupla "da casa" chegou a abrir 12x9, mas as adversárias empataram e viraram. Assim como no segundo set, o jogo só terminou com a vantagem mínima. Carolina/Maria Elisa fecharam a partida em 24x22, no tie break, após lance polêmico. Durante a última disputa de bola, Talita reclama que a bola pegou no bloqueio de Carolina, mas a arbitragem entendeu diferente e soou o apito final.

Carolina/Maria Elisa é a primeira dupla a garantir lugar na final, que acontece amanhã, 11h. Agora, Talita/Tahiana disputam o terceiro lugar, também amanhã, às 10h.

Agatha e Duda também estão na final

O equilíbrio que ditou o ritmo da primeira partida, não pôde ser visto no primeiro set da segunda semifinal, disputada entre Agatha/Duda e a medalhista de prata na Rio 2016, Bárbara Seixas, que faz dupla, atualmente, com Fernanda.

A dupla da experiente Agatha e da jovem Duda entrou em quadra concentrada, sacando e atacando bem, especialmente com Duda. A outra dupla não demonstrou reação e Agatha/Duda fecharam a parcial em 21x14.

No segundo set, a dupla que estava atrás do placar entrou jogando melhor, principalmente no ataque e bloqueio. A partida ficou mais disputada, com as duas equipes jogando bem, e executando melhor todos os fundamentos. Contudo, Bárbara Seixas/Fernanda aproveitaram melhor os contra-ataques e empataram o jogo, fechando o segundo set em 21x18.

No tie break, Duda e Agatha aproveitaram o apoio da torcida local, que demonstrou muito carinho por Agatha, e fecharam a partida em 15x13, após parcial equilibrada, onde o volume de quadra e a superioridade técnica foram decisivos para determinar as vencedoras. Ganhou quem errou menos, caso de Agatha/Duda.