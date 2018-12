Tabuleiro derrota Eusébio e está na final da Taça TV Diário de Futsal

Com gols de João César - em tiro livre direto, no primeiro tempo, e Pacato, no segundo, o Tabuleiro do Norte venceu o Eusébio por 2x0, na noite desse sábado (15), o Ginásio José Nilson Osterne, pela primeira semifinal da Taça TV Diário de Futsal. A outra semifinal ocorre entre Limoeiro do Norte x Paracuru. A equipe de Tabuleiro, dirigida pelo técnico Cartegiane Melo, mostrou-se qualificada para chegar à final, com jogadores jovens, mas experientes em competições de futsal. Bem postada e com contra-ataques rápidos, Tabuleiro se credenciu ao título, superando uma equipe bem treinada como Eusébio, cujo técnico é Tiago Filgueiras.

O ginásio José Nilson Osterne, que tem capacidade para receber 3 mil pessoas, estava quase todo lotado, com grande presença da torcida de Tabuleiro.

O treinador Cartegiane Melo começou o jogo com os seguintes jogadores: Henrique, Paulo Victor, João Céssar, Adeirton e Vitinho. Foram utilizados, ainda, os atletas Marconi, Dedé, Pacato e Bruno. Já Eusébio iniciou a partida com Lambão; Gugu, Pelezinho, Etinho e Flávio. Entraramm ainda Rafinha, Bob, Pedro.

No final do jogo, a torcida fez a festa dos jogadores e o pivô Vitinho, um dos artilheiros da competição, agradeceu o empenho dos companheiros: "Eu queria parabenizar o grupo todo, pelo que vem fazendo na competição. A gente foi no último zonal e foram muitos jogos, desgastante demais e sempre saindo atrás do placar durante vários jogos, mas a gente conseguiu impor nosso ritmo de jogo e nessa semifinal, saímos glorificados contra a forte equipe do Eusébio", disse Vitinho.

"Foi um jogo de detalhes, tivemos a oportunidade de sair na frente no placar, com o pênalti, pecamos. Eles conseguiram fazer um gol de tiro livre direto e nós tentamos de todas as maneiras, mas não conseguimos", disse o atleta Etinho, do Eusébio.